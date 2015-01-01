पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी खत्म:मुखिया के प्रयास से सड़क की दूरी 5 किमी. हुई कम

मुरली पहाड़ी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
जेसीबी लगवाकर सड़क निर्माण कराते पूर्व व वर्तमान मुखिया।
  • पथरीले रास्ते काे जेसीबी लगाकर किया दुरुस्त, अब अर्जुनडीह से नारायणपुर जाने में हाेगी आसानी

जिस पथरीली रास्ते को देखकर बड़े बड़े लोग हाथ खड़े कर दिए थे, आज उसी पथ को बनाने का साहस पोस्ता पंचायत के मुखिया निशोदि हेम्ब्रम और उनके पति राजेन्द्र हेम्ब्रम ने कर दिखाया है। जिसकी लाेग प्रशंसा कर रहे हैं। इस कार्य से अर्जुनडीह से नारायणपुर की दूरी कम हाे गई है। पहले पांच किमी. की दूरी तय करनी हाेती थी। गौरतलब है कि झारखंड राज्य बने 20 वर्षों से अधिक का समय गुज़र गया। किन्तु लोहारंगी नदी से अर्जुनडीह गांव की ओर जाने वाली शाॅर्ट कट रास्ते की सुध किसी ने नहीं ली।

हालांकि हर दिन इस रास्ते से होकर सैकड़ों ग्रामीण नदी के इस जोरिया को दुखद और भयावह स्थिति में भी पार कर आवागमन करते थे। वो इसलिए कि यही वो रास्ता है जो सीधे तौर से कम समय और कम दूरी के बीच प्रखंड मुख्यालय से इस गांव को जोड़ती है।

बता दें कि यह रास्ता नारायणपुर प्रखंड और करमाटांड़ के बीच पड़ता है। काफी बड़े बड़े पत्थर और उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन लोगो के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा बना हुआ था। जिसे आज मुखिया और ग्रामीणों ने अपने लगन से जेसीबी लगाकर उस रास्ते को सुलभ बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर यह कार्य काफी जटिल था। जिसे पूरा करने का काम किया इस पंचायत के मुखिया द्वारा कम समय मे कर दिखाया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें