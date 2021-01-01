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बत्ती गुल:33 हजार मेन लाइन में कार्य को ले बाधित रहेगी बिजली

मुरलीपहाड़ी5 घंटे पहले
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  • मरम्मत का कार्य एक बार फिर हुआ शुरू

क्षेत्र में अनवरत बिजली व्यवस्था बहाल किये जाने को लेकर एक बार फिर नारायणपुर से जामताड़ा 33 हज़ार लाइन के मरम्मत का कार्य विभाग के निर्देश पर आरंभ कर दिया गया है। यह कार्य 3 फरवरी से 7 फरवरी तक लगातार चलाया जाएगा। जिसमें 33 हजार मेन लाइन के तार की मरम्मत के साथ साथ इंसुलेटर तथा डिस्क आदि लगाए जाने है। ताकि किसी भी परिस्थिति में लाइन ब्रेक डाउन न हो पाये।

अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च के बाद मई एवं तीसरे और अंतिम फेज में 33 हज़ार मेन लाइन के मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को लेकर प्रखंड क्षेत्र की बिजली सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। बता दें कि नारायणपुर से जामताड़ा मेन लाइन का काम किया जाना अति आवश्यक हो गया था। प्रखंड क्षेत्र में हाई वोल्ट 33 हजार का तार काफी जर्जर अवस्था में है। जिसे बदल कर नया रूप देने की तैयारी की जा रही है।

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