आज दिनभर जरूरत से अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्चा आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए होगा। घर के लिए बड़ी चीज की खरीदारी हो सकती है। दिन की शुरुआत में भले ही पैसों की चिंता बनी होगी, लेकिन आपकी जरूरत पूरी करने के लिए पैसा अवश्य उपलब्ध होगा।\r\n\r\n
करियर: करियर में आर्थिक स्तर पर सुधार न होने की वजह से चिंता बढ़ सकती है।\r\n\r\n
लव: पार्टनर की सेहत के बारे में चिंता बनी रहेगी।\r\n\r\n
हेल्थ: एसीडिटी और उल्टी जैसी तकलीफ हो सकती है।',luckyColor:"हरा",luckyNumber:"2"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/",seriesId:"3978",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,isMobileTallyWidgetEnabled:!1,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।"},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null}}