पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परीक्षा:नेतरहाट व इंदिरा गांधी विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आज

जामताड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय को परीक्षा सेंटर बनाया गया है

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आज रविवार को होगी। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। ज्ञात हो कि प्रवेश परीक्षा के लिए जिले के 78 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।

जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय को परीक्षा सेंटर बनाया गया है। परीक्षा सेंटर में दो पाली में परीक्षा ली जाएगी। प्रथम पाली में सुबह 10 से 12:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली में 1:30 से शाम 4:00 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा ले जाने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन किया है। वहां सूचना दे दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें