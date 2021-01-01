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उदासीनता:डेढ़ दशक बाद भी नहीं बन सका प्रखंड कर्मियों का आवास

मुरलीपहाड़ी7 घंटे पहले
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  • राेज 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ड्यूटी करने आते हैं कर्मी

नारायणपुर प्रखंड में कार्यरत प्रखंड सह अंचल कर्मियों का आवास पिछले ड़ेढ दशक से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। बावजूद इसके इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। जिस कारण यहां के प्रखंड और अंचल कर्मी नारायणपुर से 25 किलोमीटर दूर जामताड़ा में रह कर प्रतिदिन प्रखंड में आवागमन करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भवन नहीं रहने के कारण यहां कार्यरत कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आवास के जर्जर अवस्था को देखते हुए सरकार की ओर से या विभाग की ओर से भवन की मरम्मती या निर्माण कार्य हेतु किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। जिस कारण प्रखंड के कर्मियों के साथ साथ अंचल के कर्मियों को परेशानी हो रही है। गौरतलब हो कि संयुक्त बिहार के समय में बने प्रखंडकर्मियों का आवास 16 साल पूर्व ही अपने जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया है। भवन की छत, खिड़की तथा दरवाजे खंडहरनुमा शक्ल में परिणत हो गया। प्रखंड के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल आदि कार्यरत कर्मी प्रतिदिन जामताड़ा से आना-जाना करते है। इस संबंध में प्रखंड कर्मियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि भवन की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से इन्हें काफी परेशानी होती है।

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