पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:अमराटांड़ गांव से पांच साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार

जामताड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 8 मोबाइल सेट व 13 सिम कार्ड जब्त

साइबर थाना की पुलिस ने गुरूवार को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अमराटांड़ गांव में छापेमारी कर पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमराटांड़ गांव में एक स्थान पर इकट्ठा होकर छ: साइबर अपराधी साइबर की घटना को अंजाम दे रहा है। जिसके आधार पर छापेमारी टीम का गठन कर छह अपराधियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि एक साइबर अपराधी चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अमराटांड़ गांव के रहने वाले हैदर अली, रहीम अंसारी व सहाबुद्दीन मियां एवं हीरापुर गांव के रहने वाले मकसुद मियां व बनकट्टी गांव के अरमान अंसारी शामिल है। जबकि अमराटांड़ गांव के रहने वाले फिरोज अंसारी भागने में सफल रहा। कहा कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 08 मोबाइल सेट,13 मोबाइल सिम, 01 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड व 01 बाइक जब्त हुआ है। कहा कि साइबर अपराधियों के संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इन साइबर अपराधियों ने अब तक कितने लोगों से ठगी की है। साइबर अपराध के जरिए फ्रॉड की गई रकम को कितने बैंक एकाउंट व ई-वॉलेट में लेन-देन हुआ है। ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है। कहा कि साइबर अपराधी तरह-तरह का प्रलोभन व झांसा देकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें