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सुविधा:पांच जोड़ी मेमू ट्रेन का परिचालन आज से शुरू

जामताड़ा4 घंटे पहले
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यात्रियों के लिए रेलवे दिवाली को तोहफा देने जा रहा है। कोरोना काल में ट्रेन का परिचालन बंद होने के बाद दिवाली से पहले शुक्रवार को पांच जोड़ी लोकल मेमू ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। साथ हीं इसका ठहराव जामताड़ा स्टेशन पर भी किया जाएगा। इस मेमू ट्रेन के परिचालन से झाझा, देवघर, आसनसोल जाने में कठिनाई नहीं होगी। रेल यात्रियों को इसके लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। रेलवे ने किराया में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं किया है।

हावड़ा- नई दिल्ली का मधुपुर में होगा ठहराव

झारखंड सरकार के अनुरोध पर कई ट्रेनों का ठहराव राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। पीआरओ आसनसोल ने जानकारी देते हुए कहा कि 02303/02304 हावड़ा-नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल (वाया पटना) का मधुपुर में ठहराव कि‍या गया है। 02303 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल (वाया पटना) का आगमन मधुपुर में 11:39 बजे होगा और वह 11:41 बजे खुलेगी तथा 02304 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल (वाया पटना) मधुपुर 12:18 बजे पहुंचेगी और 12:20 बजे रवाना होगी।

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