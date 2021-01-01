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शिकायत:झाराप्राशिसं ने डीएसई को समस्याओं की दी जानकारी

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • शिक्षकों ने समस्याओं की लिखित शिकायत दी

झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ दिलीप सिंह एवं प्रधान सचिव वरुण मंडल संयुक्त रुप से डीएसई एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। संघ के पदाधिकारी ने कहा कि उत्क्रमित हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षक को प्रभार से मुक्त किया जाय। साथ ही इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया जाय। कहा कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अवकाश मुखिया द्वारा दिया जाता था। लेकिन मुखिया का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रभारी शिक्षक को अवकाश लेने में कठिनाई हो रही है।

अतः टैगिंग स्कूल के प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत करने की स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाय। अंतर जिला स्थानांतरण को आवश्यक बताते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि इस संबंध में राज्य निदेशालय से निर्देश प्राप्त कर शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के दिशा में पहल की जाय।

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