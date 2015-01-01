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पुलिस की पूछताछ में खुलासा:किशोर करता था ठगी, जनवरी से अब तक 15 हजार लोगों को झांसे में लेने के लिए कर चुका है फोन

जामताड़ा4 घंटे पहले
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पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांकुडीह से 15 वर्षीय एक युवक को साइबर अपराध के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार उक्त नाबालिग को नारायणपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक के निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार युवक गत जनवरी माह से अब तक 15 हजार लोगों को फोन कर चुका है।

सातवीं कक्षा पास इस युवक ने छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देने का भरसक प्रयास किया। युवक ने पुलिस से बताया कि घर में जो एंड्रॉयड फोन है वह किसी अन्य व्यक्ति का है, जो चार्ज में लगाकर चला गया है। परंतु पुलिस को उस पर संदेह हुआ।

उस संदेह के आधार पर जब घर की तलाशी ली गई तो मोबाइल का डब्बा भी उसके घर में मिला। इसके बाद पुलिस के पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। नारायणपुर पुलिस ने मामले की जांच कर अग्रतर कार्रवाई के लिए साइबर थाना पुलिस को सौंप दिया है।

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