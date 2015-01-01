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विरोध:लेबर यूनियन और डीवाईएफआई ने किया रूपनारायणपुर बीडीओ ऑफिस का घेराव

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • चितरंजन में रहने वाले लाेगाें काे नहीं मिल रहा है सरकारी याेजनाओं का लाभ: सचिव

गुरुवार को चिरेका लेबर यूनियन एवं डीवाईएफआई ने मिलकर रूपनारायणपुर बीडीओ आफिस का घेराव कर चितरंजन रेल नगरी में रहने वाले आमलोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के खिलाफ आवाज बुलंद किया।

मौके पर डीवाईएफआई के सचिव आबिर घोष ने कहा चितरंजन में 70 फीसदी लोग नन-रेल सेक्टर के हैं जिन्हें न तो केन्द्र सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ मिल रहा है। शिक्षा से शुरू कर स्वास्थ्य से लेकर सारी सरकारी सुविधाओं से ये लोग वर्षों से वंचित हैं। यहां तक कि चिरेका श्रमिकों के आश्रितों को भी जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए बीडीओ आफिस का चक्कर काट-काट कर बेदम हो जाते हैं। फिर भी उनका काम नहीं बन पाता।

सचिव ने कहा बीडीओ अदिति बोस से मांग किया है कि राज्य सरकार की हर योजनाओं की जानकारी सरकारी स्तर से कैंप लगाकर चितरंजन में भी दिया जाय तथा यहां वर्षों से बसे नन-रेल सेक्टर के बच्चों तथा रेलकर्मी के आश्रितों को जिन जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है इससे उन्हें निजात मिल सके। बीडीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद लेबर यूनियन के सचिव राजीव गुप्ता ने बताया बीडीओ ने सारी समस्याओं को बारीकी से सुनने के बाद यह आश्वासन दिया है कि वो अविलंब चिरेका के उपमहाप्रबंधक से बातचीत कर जो भी कारगर कदम होगा वो उठायेगी।

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