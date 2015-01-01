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अवैध शराब के खिलाफ अभियान:बस्ती में बनाई जाती थी महुआ जावा शराब, पुलिस ने छापेमारी कर किया नष्ट, एक गिरफ्तार

जामताड़ा/करमाटांड़/कुंडहित/बागडेहरी4 घंटे पहले
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जब्त शराब व गिरफ्तार आरोपी की जानकारी देती पुलिस।

अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गुरूवार को अभियान चलाया गया। जिले में यह अभियान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा के निर्देश पर चलाया गया। सदर थाना जामताड़ा क्षेत्र के डेडासोल में अभियान चलाकर देसी महुआ शराब भट्‌ठी को पुलिस द्वारा नष्ट किया गया। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी संजय कुमार कर रहे थे।

इस छापेमारी में काफी मात्रा में जाबा शराब को नष्ट किया गया। मौके से गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मिहिर मुर्मू है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एक पखवारा तक जिले में पुलिस यह विशेष अभियान चलाएगी। पुलिस इस घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर रही है। उल्लेखनीय है कि पुलिस की यह कार्रवाई सदर अस्पताल के विपरीत दिशा में स्थित बस्ती में किया गया है।

जो समाहरणालय व पुलिस लाईन से महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप है। सियाटांड़ के एक राशन दुकान से पुलिस ने जब्त किया 40 लीटर अंग्रेजी शराब दुकानदार को गिरफ्तार कर भेजा जेल वहीं दूसरी ओर करमाटांड़ पुलिस ने थाना क्षेत्र में बुधवार की रात छापेमारी अभियान चलाया।

40 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, शराब बनाने के बर्तनाें काे पुलिस ने ताेड़ा

बताया गया कि लगभग 40 लीटर शराब अलग-अलग कंपनी की बोतलों में बरामद किया गया है। इसी गांव के एक अन्य दुकान में भी पुलिस ने छापेमारी किया। लेकिन तब तक दुकानदार शराब की सभी बोतल लेकर भाग गया। थाना प्रभारी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया।

बताया कि इन दोनों ठिकानों पर बाहर के लोगों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता था। लोग दूर-दूर जगहों से शराब लेने आते थे। जिसकी सूचना बार-बार मिलती थी। इस मामले में जगत मंडल पिता भुवनेश्वर मंडल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के विरूद्ध करमाटांड़ थाना कांड संख्या 120 /2020 दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

शराब की 89 बोतल जब्त

छापेमारी में गिरफ्तार के दुकान से बियर किंगफिशर की 41 बोतल, इंपीरियल ब्लू हाफ की 10 बोतल, इंपीरियल ब्लू फुल की 4 बोतल, सिग्नेचर हाफ की 3 बोतल, सिग्नेचर फुल की एक बोतल, बुलेट शराब 600 एमएल की 16 बोतल, बुलेट शराब 300 एमएल की 14 बोतल बरामद किया है। कुल 89 अवैध शराब की बोतल छापेमारी में पुलिस ने जब्त किया।

जीतूपाड़ा से दस लीटर महुआ शराब जब्त, एक आरोपी पर केस दर्ज

बुधवार को बागडेहरी पुलिस ने थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जीतूपाड़ा से सहदेव हेम्ब्रम के घर से लगभग 10 लीटर महुआ शराब जब्त किया। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने कहा कि जब छापेमारी किया गया तब सहदेव हेम्ब्रम घर में नहीं था।

बाबूपुर से दस लीटर महुआ शराब जब्त, कारोबारी हो गया फरार

कुंडहित के बाबूपुर में अवैध शराब बनाकर बेचने वाले के घर पर पुलिस टीम ने छापेमारी किया। पुलिस बल को देख शराब बनाने वाला फरार हो गया। मालूम हो कि बाबुपुर गांव के प्रदीप मंडल अपने घर में अवैध महुआ का शराब बनाकर बेचता था। छापेमारी करने पर कारोबारी को पुलिस की भनक लग गई और भाग गया।

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