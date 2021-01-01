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सजा:दहेज प्रताड़ना के आरोपी को किया गिरफ्तार, जेल

जामताड़ा7 घंटे पहले
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  • आरोपी के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 140/20 दर्ज

दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति मुस्तकीम अंसारी को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर सीजेएम के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए मंडल कारा जामताड़ा भेज दिया है।

आरोपी के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 140/20 दर्ज है। यह प्राथमिकी तमन्ना बीवी ने दर्ज कराया है। दर्ज मामले में कहा गया है कि पीड़िता का विवाह आरोपी के साथ 10 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के कुछ वर्ष बाद आरोपी दहेज की मांग करने लगा।

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