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जांच:जांच में कई मोटरसाइकिल जब्त हेलमेट और डिक्की की हुई जांच

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • मोटरयान निरीक्षक ने नाला थाना मोड़ के समीप की वाहनों के कागजात की जांच

शनिवार सुबह दुमका-आसनसोल मुख्य सड़क पर नाला थाना मोड़ के समीप मोटरयान निरीक्षक नरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान अहले सुबह पांच बजे से सुबह 8.30 बजे तक चला। इस दौरान कुल 15 वाहनों को जांच के लिए जब्त किया गया।

जिसमें दो पिकअप, एक टाटा एसी सहित एलपी ट्रक तथा ट्रेलर शामिल हैं। एमवीआई नरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि ओवरलोड एवं ओवरहाइट को लेकर इन वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त वाहनों को नाला थाना परिसर में रखा गया है और कागजातों को जब्त कर जांच के लिए जामताड़ा मोटरयान निरीक्षक कार्यालय ले जाया गया है। एमवीआई ने कहा कि कागजात जांच के बाद सभी वाहनों में ओवरलोडिंग का जुर्माना वसूलकर छोड़ दिया जाएगा। इस जांच अभियान के दौरान वाहन चालकों मे हड़कंप देखा गया। चालको को मार्ग बदलकर वैकल्पिक सड़को से यातायात करते देखा गया।

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