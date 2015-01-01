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बैठक:मिहिजाम थाना प्रभारी दे रहे दो नंबर कारोबार को बढ़ावा : जिलाध्यक्ष

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • झामुमो की आयोजित बैठक में लगाया आरोप

मिहिजाम नगर के अमोई चैक पर झामुमो पार्टी की आयोजित बैठक में पार्टी के सदस्यों ने इलाके के विभिन्न समस्याओं को रखा।

बैठक की अध्यक्षता करते हुुए पार्टी के जिलाध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम ने कहा मिहिजाम पुलिस की कार्यशैली लोगों को परेशान करने वाली है। पुलिस वाहन जांच करने के बहाने स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। वही थाना क्षेत्र मे कई अवैध व्यापार को पुलिस ने संरक्षण दे रखा है। उन्होेंने थाना प्रभारी सुमन कुमार तथा एएसआई जेड रहमान की कार्यशैली को जनहित के विरूद्व बताया।

मौके पर नगर अध्यक्ष प्रो कैलाश प्रसाद साव, अमिता टुडू, आनन्द टुडू, मदन मरांडी, विष्णु मुर्मू, किंकर राय, सुभाष मिश्रा, रेणु मुर्मू, नाविक मंडल, सलील रमण, सुरेन्द्र टुडू, विष्णुदेव मुर्मू, सूरज रवानी, विजय पोद्वार, अमरजीत यादव, अमित यादव, अभिषेक सिंह, संदीप पासवान, आसिफ अहमद सहित अन्य मौजूद थे।

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