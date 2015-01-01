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भाजपा ने कहा:बिजली समस्या और कनेक्शन काटे जाने के मुख्य दोषी हैं विधायक इरफान

जामताड़ा4 घंटे पहले
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  • भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ काे साैंपा ज्ञापन, काटे गए कनेक्शन काे पुन: जाेड़ने की मांग

भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अनुमंडल पदाधिकारी को बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया। मौके पर वरिष्ठ नेता वीरेन्द्र मंडल ने बताया कि जिले भर में 650 बिजली विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दी गई है। जो कोरोना महामारी को देखते हुए जनता के साथ एक प्रकार से अन्याय हुआ है।

श्री मंडल ने कहा कि कई उपभोक्ताओं का शिकायत है कि बिजली का बिल सही नहीं होने की लिखित सूचना विभाग को देने के बावजूद विभाग शिकायत पर बिना विचार किए अग्रिम सूचना बिना कनेक्शन काट दी गई। सूची को देखने से पता चलता है कि एक खास वर्ग को टारगेट करके विद्युत कनेक्शन काट दी गई है इससे यहां के स्थानीय विधायक का भूमिका भी संदेहास्पद लगता है।

विभाग तुरन्त पुनः कनेक्शन जोड़े। जिलाध्यक्ष सिंह ने जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग से मांग किया कि जितना जल्दी विद्युत कनेक्शन जोड़ा जाए। श्री सिंह ने कहा कि स्थानीय विधायक के उदासीन रवैए के कारण विद्युत की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लोगों को मुश्किल से बिजली मिल रही है।

बिजली व्यवस्था नहीं सुधार सकते तो विधायक को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं : विष्णु

बिजली विभाग द्वारा जामताड़ा के 650 लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जाने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिले के कई लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंप कर बिजली विभाग के क्रूर रवैए से अवगत कराया। शहरी व ग्रामीण दोनों की क्षेत्रों में पर्याप्त आपूर्ति नही हो रही। ऐसे में बिजली विभाग अपनी कार्यशैली सुधारने के बजाय लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रहा है।

पिछले 8 महीने से लॉकडाउन व महामारी की वजह से गरीब असहाय कमजोर वर्ग के हमारे साथी दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करने में असमर्थ है। ऐसे में वो बिजली की मनमाना रक़म कहां से देंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के एमडी केके वर्मा को वास्तु स्थिति से अवगत कराएगे।

वर्तमान विधायक इरफान अंसारी पर पलटवार करते हुए विष्णु भैया ने कहा कि इरफान अंसारी अपनी हर नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा और दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना बंद करें। आप सरकार में भागीदार होते हुए भी अगर शहर की बिजली व्यवस्था नहीं सुधार सकते तो पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

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