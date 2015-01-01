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कोविड-19:ट्रूनेट से अब एक दिन में 300 लोगों की होगी जांच

जामताड़ा4 घंटे पहले
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कोविड-19 अस्पताल में ट्रू नेट मशीन से अब 1 दिन में 300 स्वाब का जांच किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है। डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि नई मशीन लगने के बाद से जांच की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कहा कि जांच के मामले में जिला अभी राज्य में 12 स्थान पर है। सीएसआर मद से कोविड-19 अस्पताल में नया एसी इंस्टॉल किया गया है। आईएलआर फ्रिज दीपावली तक लगा दिया जाएगा।

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