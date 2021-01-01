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हादसा:सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दाे घायल, पिकअप वैन ने मारी टक्कर

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • कुंडहित मुख्यालय से महज डेढ़ किलोमीटर दूर शीला नदी के पास अनियंत्रित होकर आई टेन कार पलट गई

जामताड़ा थाना क्षेत्र के सातसाल बांसनली में एडीबी सड़क में हुए हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया। दोनों वाहनों में आमने-सामने की टक्कर हुई है। बताते चलें कि कंचनबेड़ा निवासी महादेव मरांडी अपने दो मित्र संदीप मरांडी और अनिशम के साथ जा रहा था तभी यह हादसा हुआ।

कुंडहित में वाहन पलटा, काेई हताहत नहीं

कुंडहित मुख्यालय से महज डेढ़ किलोमीटर दूर शीला नदी के पास अनियंत्रित होकर आई टेन कार पलट गई। हालांकि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार बुधवार की अहले सुबह पाकुड़ से आसनसोल जा रही एक आई टेन कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना आसनसोल दुमका मुख्य पथ पर शीला नदी के निकट घटित हुई।

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