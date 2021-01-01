पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पदभार:जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में पंकज कुमार तिवारी ने पदभार संभाला

जामताड़ा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नवम्बर 2019 में पदभार ग्रहण के उपरांत कार्यालय के सभी सहयोगी कर्मी का बेहतर सहयोग मिला

रविवार को सांख्यिकी कार्यालय जामताड़ा में निवर्तमान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र लाल द्वारा नव जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में पंकज कुमार तिवारी को प्रभार सौंपा गया।इस दौरान निवर्तमान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र लाल ने कहा कि नवम्बर 2019 में पदभार ग्रहण के उपरांत कार्यालय के सभी सहयोगी कर्मी का बेहतर सहयोग मिला। सभी ने बढिया कार्य किया। वहीं नव जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पंकज कुमार तिवारी ने कहा कि किसी विभाग का प्रधान डीडीओ बनने का यह पहला अवसर मुझे मिला है।

हमें उम्मीद है कार्यालय के सभी कर्मियों का कार्य में आवश्यक सहयोग मिलेगा। इसके पश्चात निवर्तमान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र लाल के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें शाॅल, बैग, धार्मिक पुस्तक आदि देकर सम्मानित किया गया। पंकज कुमार तिवारी ने कहा कि सरकारी सेवा में तो यह प्रचलन है कि एक ना एक दिन आपको सेवानिवृत्त होना है लेकिन अपने बेदाग छवि, शांत व गंभीर स्वभाव का व्यक्तित्व आपके द्वारा किये गये कार्य हम नहीं भूल सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्ता अजय कच्छप, ईश्वर दयाल महतो, मनीष मेहरा निबंधक पदाधिकरी, धर्मेन्द्र कुमार ने शुभकामना दीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser