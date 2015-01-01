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बैठक:पेंशन खैरात नहीं है जो सरकार इसे बंद कर दे रही है : अध्यक्ष

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • झारखंड राज्य सभा पेंशनर समाज की बैठक संपन्न

पेंशनर दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य सभा पेंशनर समाज जिला शाखा की बैठक की अध्यक्षता समीर मजूमदार ने की।

जामताड़ा क्लब भवन में आयोजित बैठक में जिला सचिव चंडीदास पुरी ने उपस्थित सदस्यों को पेंशनर दिवस की बधाई दी गई। उन्होंने कहा पेंशन कोई खैरात नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारियों की जीपीएफ में उनकी कटौती के कारण ही पेंशन दिया जाता है।बैठक में अगले 2 वर्ष के लिए एक नई जिला कमेटी भी गठन की गई। जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष गुनधर गोराई, उपाध्यक्ष मोहनलाल मिस्त्री, सचिव चंडी दास पुरी, संयुक्त सचिव वैद्यनाथ बसाक एवं कंचन गोपाल मंडल, कोषाध्यक्ष अशोक चंद्रा, अंकेक्षक राम मंडल तथा 9 सदस्यीय जिला कार्यसमिति का भी चयन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अशोक चंद्रा, अशोक सरकार, सुजीत कुमार घोष, पार्थ बोस, देवेंद्र ठाकुर, अरुण मंडल, परेश नाथ दो, वैद्यनाथ बसाक आदि थे।

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