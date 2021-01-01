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पुलिस ने जाम हटाया:सरना धर्म कोड की मांग पर लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम, कसियाटांड़ में पुलिस बल तैनात

जामताड़ा7 घंटे पहले
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  • केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हेमंत सरकार पर भी साधा निशाना

2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग काे लेकर रविवार को विभिन्न आदिवासी सेंगल अभियान ने रेल रोड-चक्का जाम का आह्वान किया था। इसी के तहत जिले के कसियाटांड़ में सेंगल अभियान के प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक काे जाम कर दिया। हांलाकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटा दिया। आसनसोल-करमाटांड़ रेलखंड में कसियाटांड़ हाल्ट पर आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने रेल चक्का जाम किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों की संख्या में सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया।

अपनी मांगों को लेकर महिला-पुरुष और युवक-युवती सभी रेलवे ट्रैक पर उतर आए। विभिन्न मांगों को लेकर सेंगल अभियान का राष्ट्रव्यापी रेलवे चक्का जाम का यह केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कार्यक्रम था। विरोध-प्रदर्शन कार्यक्रम जेडीयू सह सेंगल अभियान के नेता व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के निर्देश पर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में सेंगल अभियान के कार्यकर्ता 10.27 बजे से लेकर 11 बजे तक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। मांगों के सर्मथन में महिला, पुरुष, युवक-युवती सभी रेलवे ट्रैक पर उतर आए थे।

1932 का खतियान लागू करने की मांग

आदिवासी सेंगल अभियान के संथाल परगना संरक्षक सिकंदर टुडू, जिलाध्यक्ष गोपाल सोरेन के अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर गये थे। सभी अपनी मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, सरना धर्म कोड लागू करो की नारेबाजी कर रहे थे। सिकंदर टुडू ने कहा कि सरना धर्म कोड अविलंब लागू किया जाय। कहा कि हिंदी भाषा के तर्ज पर आदिवासी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाय। कहा कि झारखंड में पूर्ण रूप से शराब बंदी हो। पुलिस प्रशासन प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को आधे घंटे के बाद समझा-बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया। जाम के दौरान एक लोकल पैसेंजर ट्रेन एवं एक मालगाड़ी भी गुजरी।

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