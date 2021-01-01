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मांग:एएनएम के साथ घटित घटना के दोषी पर कार्रवाई की मांग प्रशासन से की

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • जिलाध्यक्ष रेखा कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरो रांची के अनुबंध एएनएम सुधा कुमारी के साथ इमरजेंसी इवनिंग ड्यूटी जाने के समय रास्ते में बलात्कार करने की कोशिश के साथ मारपीट गाली-गलौज किया गया। जिसे लेकर राज्य भर के अनुबंध कर्मियों ने रोष व्यक्त किया। झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष वीणा तिर्की के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में बैठक आयोजित कर दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की।

जिलाध्यक्ष रेखा कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। जबकि अनुबंध बेटी के साथ कुछ भी होता है तो सरकार सीधे पल्ला झाड़ लेती है कि अनुबंध कर्मियों के लिए कोई फंड नहीं है। इस अवसर पर सुषमा टुडू, बीणा तिर्की, नीलम कुमारी, अनीता रविदास, नंदनी कुमारी, मंजू कुमारी, खुशबू चौधरी, सुशीला मुर्मू, बेवी पुष्पा, ललिता कुमारी, रेणु कुमारी अंजू मौजूद थे।

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