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आराेप:केंद्र सरकार के बजट के विरोध में सीपीआईएम ने पीएम का पुतला दहन किया, की नारेबाजी

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • केंद्र पर देश काे बेचने का लगाया आराेप, कृषि कानून वापसी की मांग

सरकार के आम बजट के विरोध में सीपीआईएम एवं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने संयुक्त रूप से बुधवार को सुभाष चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व चंडी दास पुरी ने किया। मौके पर नेताओं ने बजट के विरोध में तथा केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर चंडीदास पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की बजट पूरी तरह काॅरपोरेट घराने तथा अदानी अडानी को फायदा पहुंचाने वाला बजट है उन्होंने कहा कि पहले के बजट में नए रोजगार सृजन बड़े-बड़े उद्योग स्थापना पुल पुलिया निर्माण का प्रस्ताव लाया जाता था।

लेकिन इस बार के बजट में एलआईसी बेचने, जीटीपीएल बेचने, रेलवे बेचने, एयरपोर्ट बेचने का ही प्रस्ताव आया है। यही नहीं डीजल पेट्रोल के दाम में भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिससे न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, बल्कि लोगों का रोजगार छिन जाएगा और देश में बेरोजगारों बढ़ जाएगी। इसलिए बजट का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। सीपीआईएम नेता सुरजीत सिन्हा ने कहा कि बजट में मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों को निराश किया है। इस बजट में देश की जनता को नए सुझाव देने के बदले देश की धरोहर को बेचने का कार्य किया जा रहा है। जिससे हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। लोगों से आह्वान किया कि वे भी इसका विरोध करें तथा सरकार पर दबाव बनाए कि वे इसमें संशोधन लाये।

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