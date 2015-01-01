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डॉक्टर नहीं लिख रहे दवा:गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा जन औषधि केंद्र का लाभ

जामताड़ा4 घंटे पहले
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जन औषधि केंद्र में पसरा सन्नाटा।
  • बिक्री नहीं हाेने से कई दवाएं हाे जाती है एक्सपायर, मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती है दवा

लोगों को सस्ती दर में दवा मिल सके इसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जामताड़ा सदर अस्पताल में खोला गया है। मगर प्रचार प्रसार एवं विभाग के सहयोगात्मक रवैया नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है जहां काफी सस्ते दर पर दवाएं उपलब्ध है। इसलिए जिस उद्देश्य को लेकर जन औषधि केंद्र खोला गया है, उस उद्देश्य से वह काफी दूर है।

जन औषधि केंद्र का लाभ चंद लोग ही उठा पाते हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव के कारण पीएम जन औषधि केंद्र तक अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जिस कारण यहां मौजूद दवा के एक्सपायरी हो जाने के डर से दवा की कमी रहती है। जितनी दवा की मांग की जाती है, उतनी मात्रा में दवा समय पर मिल नहीं पाता है।

जो दवा जन औषधि केंद्र मंगाते हैं, उसी दवा को सदर अस्पताल प्रबंधन मंगवा लेता है। जिससे जन औषधि के संचालक को परेशानी होती है। जन औषधि केंद्र के लाभ को लेकर लोगों को जागरूक किया जाय तो जिले के गरीब तबके के लोगों की आर्थिक परेशानी दूर होगी।

जानकारी का है अभाव

जानकारी के अभाव में लोग मेडिकल दुकान से दवाइयां खरीदते हैं जो काफी महंगा होता है। वही दवाई जन औषधि केंद्र में आधे से भी कम कीमत पर मौजूद होती है। जन औषधि केंद्र के संचालक ने बताया कि बहुत सी दवाइयां यहां नहीं मिल पाने के कारण बहुत से लोग बगैर दवा के ही लौट जाते हैं। अगर जन औषधि केंद्र में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध हो एवं इसका प्रचार-प्रसार किया जाए तो जिले के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जब चिकित्सक अस्पताल में दवा लिखेंगे तभी संचालक दवा मंगवाएंगे।

चिकित्सकों को बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद एक दो दवा लिखते हैं। संचालक जितनी मात्रा में दवा का ऑर्डर देते हैं, उतनी मात्रा में दवा उपलब्ध नहीं हो पाता है। बताया जाता है कि बाजार के मेडिकल स्टोर से चिकित्सकों पर सांठगांठ बना रहता है जिस कारण चिकित्सक जानबूझकर जन औषधि केंद्र की दवा पर्ची पर नहीं लिखते हैं।

बाजार की दवा से जन औषधि है सस्ती

जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवा बाजार के मेडिकल स्टोर में मिलने वाली दवाओं से कई गुना सस्ता होता है। लेकिन जिले के वरीय पदाधिकारियों का इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं रहने के कारण गरीबों को जन औषधि केंद्र का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ऊपर से विभाग के कई तरह के दांव पेंच के कारण जन औषधि केंद्र सफल नहीं हो पा रहा है। पीएम जन औषधि केंद्र का लाभ प्रखंड क्षेत्र के लोगों को भी आसानी से मिल सके इसके लिए प्रखंड स्तर पर जन औषधि केंद्र खोले जाने की मांग क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने की है। लोगों ने इसके प्रचार करने की मांग की है।

क्या कहते हैं संचालक : सदर अस्पताल जन औषधि केंद्र के संचालक अजय कुमार ने कहा कि पहले की तुलना में केंद्र की स्थिति ठीक हुई है। अभी कुछ चिकित्सक एक दो दवा लिखते हैं। जितनी दवा का मांग किया जाता है उतना सप्लाई नहीं किया जाता है। जन औषधि केंद्र का व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है ताकि प्रखंड क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिल सके।

यहां सस्ते दर पर दवा उपलब्ध होती है

पीएम जन औषधि केंद्र का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए चिकित्सकों को दवा लिखने के लिए कहा जाएगा। ताकि यहां उपलब्ध दवा मरीजों को आसानी से मिल सके। लोग जागरूक होकर जन औषधि केंद्र का लाभ उठाएं। यहां सस्ते दर पर दवा उपलब्ध होती है।

चन्द्रशेखर आजाद डीएस, जामताड़ा

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