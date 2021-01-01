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खेल:मुकेश सिंह मेमोरियल ट्रॉफी का पहला मैच गांधी मैदान इलेवन की टीम ने जीता

जामताड़ा7 घंटे पहले
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  • पहला मैच गांधी मैदान इलेवन बनाम तिवारी इलेवन के बीच खेला गया

रविवार को गांधी मैदान में मुकेश सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बाजार क्रिकेट क्लब द्वारा किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नगर पंचायत जामताड़ा के पूर्व अध्यक्ष सह भाजपा वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल उपस्थित हुए।

मौके पर भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करते हुए खुद बैट एवं गेंद से खेल कर दर्शकों का भी उत्साह बढ़ाया। पहला मैच गांधी मैदान इलेवन बनाम तिवारी इलेवन के बीच खेला गया। जिसमें गांधी मैदान के खिलाड़ियों ने 6 ओवर में 84 रन का लक्ष्य तिवारी इलेवन को दिया। पहला मैच टाई हुआ। फिर दोनों के बीच सुपर ओवर किया गया, जिसमें गांधी मैदान इलेवन की टीम ने जीत हासिल किया।

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