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धरना:जामताड़ा विधायक को क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं, जनता को दे रहे हैं धोखा- भाजपा

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • जिले के 650 बिजली उपभाेक्ताअाें के बिजली काटे जाने के विराेध में भाजपा ने दिया धरना

भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन अनुमंडल कार्यालय के समक्ष किया गया। जिसका नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया। कहा कि विगत दिनों जिले के 650 उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन बिल नहीं जमा करने के कारण विच्छेद कर दिया गया। जबकि इस वैश्विक महामारी के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है।

ऐसे में इस प्रकार के निर्णय ये बताता है कि यह सरकार गरीब विरोधी है और जामताड़ा के विधायक बदले की भावना से ऐसे लोगो पर कार्रवाई करवा रहे है। जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। मौके पर उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना काल मे लोग जीवनयापन के लिये संघर्ष कर रहे है। ऐसे में इस तरह के कदम उठाना सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में सरकार ने विकास का कोई भी कार्य नही किया।

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