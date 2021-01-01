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निर्माण कार्य:आरओबी के लिए चंचला मंदिर का मुख्य द्वार तोड़ा

जामताड़ा7 घंटे पहले
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  • प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़ने से पूर्व देवी चंचला का पूजा अर्चना किया गया

रेलवे फाटक नौ बी पर आरओबी निर्माण कार्य को गति देते हुए रविवार को चंचला मंदिर जामताड़ा के मुख्य द्वार को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि का अधिग्रहण आरओबी निर्माण के लिए किया गया है।

मौके पर सैकड़ों की संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़ने से पूर्व देवी चंचला का पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

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