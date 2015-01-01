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मनरेगा में बिचौलियों का बोलबाला:मनरेगा के तहत जेसीबी से बना रहे थे तालाब, मजदूरों ने किया विरोध तो चालक जेसीबी लेकर भाग निकला

जामताड़ा2 घंटे पहले
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मनरेगा के तहत बनने वाले तालाब का निरीक्षण करते डीडीसी।
  • वित्त वर्ष 2019-20 में 4 लाख 47 हजार रुपए की लागत से बन रहा है तालाब
  • मजदूरों का आरोप 194 के बदले 120 रुपए मजदूरी देने की बात कह रहे थे बिचाैलिए, डीडीसी की जांच में ग्रामीणों के आरोप सही मिले

मनरेगा कार्यो में बिचौलिया हावी है, आलम यह है कि मजदूरों को उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। मजदूर यदि उचित मजदूरी की मांग करते हैं ताे उन्हें कहा जाता है कि जाे दिया जा रहा है उतना में काम करें अन्यथा मशीन से काम करवा लिया जाएगा। ऐसी ही एक मामला जिले के कुंडहित प्रखंड के भेलुवा पंयायत के जयपुर गांव में देखा गया।

जहां मनरेगा के तहत निर्धारित मजदूरी की काम करने पर बिचौलिया ने जेसीबी से काम प्रारंभ करवा दिया। परंतु मजदूर सजग थे जिस कारण काम कर रहे जेसीबी को मजदूरों के विरोध के कारण काम बीच में छोड़कर जाना पड़ा। मजदूरों के विराेध व शिकायत के बाद देर शाम काे पदाधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच की। जानकारी के अनुसार भेलुवा पंचायत के जयपुर गांव में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 4 लाख 47 हजार रुपए की लागत से तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तालाब की लाभुक संजनी मुर्मू नामक वृद्ध महिला है। तालाब निर्माण कार्य का वर्क कोड नंबर 1एफ/7080901362524 है। सबसे मजे की बात यह है कि इस कार्य के संबंध में न तो लाभुक को कोई जानकारी है और न ही मजदूरों को उचित मजदूरी ही दी जा रही है।

इस संबंध में गांव के मजदूर गोपाल मुर्मू, रामलाल हेम्ब्रम, मिसिल सोरेन, मेसी सोरेन, हेमलाल सोरेन ने बताया कि तालाब का निर्माण कार्य करवा रहे लोगों ने मजदूरी के रूप में 120 रुपए देने की बात कही। जब मजदूरों ने उनसे सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की मांग की तो काम करवा रहे व्यक्ति ने कहा कि 120 रुपए से अधिक मजदूरी नहीं दी जाएगी। यदि उतनी मजदूरी में काम नहीं किया तो जेसीबी से काम करवा लिया जाएगा और हुआ भी ऐसा हीं।

तालाब निर्माण के लिए 120 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने का मजदूरों ने विरोध करने पर जेसीबी बुलाकर काम कराना चाहा

पदाधिकारियाें काे वीडियाे बनाकर भेजा
बुधवार को जेसीबी से तालाब निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। मशीन से काम होता देख मजदूरों ने संगठित रूप से विरोध करते हुए जेसीबी चालक को मौके से मशीन के साथ भगा दिया। वीडियो बनाकर प्रशासनिक पदाधिकारी को भेज कर कार्रवाई की मांग किया। डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने मामले की जांच की तो कार्यस्थल पर जेसीबी के प्रयोग किए जाने का प्रमाण भी उन्हें मिले।

70 हजार रुपए की हाे चुकी है निकासी
तालाब निर्माण कार्य में 70 हजार रुपए की निकासी की जा चुकी है। मनरेगा कार्य में जेसीबी का उपयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा के अलावे कुंडहित के बीडीओ गिरिवर मिंज, मनरेगा के परियोजना पदाधिकारी मोतिउर रहमान, सहायक अभियंता सह बीपीओ निखिल चंद्र साहा, कनीय अभियंता जमील अंसारी, उपमुखिया निखिल माजी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

मनरेगा तालाब निर्माण में जेसीबी मशीन से काम करने के बाबत मेठ, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया व कनीय अभियंता के विरुद्ध 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 13800 रुपये प्रत्येक से वसूली किया जाएगा। इस कार्य में 69 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।
- नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी, जामताड़ा​​​​​​​

बाेर्ड पर याेजना का नाम नहीं था अंकित
तालाब निर्माण स्थल पर बोर्ड को लगाया गया है। परंतु बोर्ड पर न तो योजना का नाम अंकित है और न हीं अन्य किसी प्रकार की सूचना या जानकारी ही अंकित है। जबकि नियमानुसार बोर्ड पर योजना व लाभुक के नाम के साथ साथ कार्य की कुल राशि मजदूरी दर अंकित होना चाहिये। इसके अलावे कार्य स्थल पर शेड का भी निर्माण कराया जाना आवश्यक है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। सबसे से आश्चर्य इस बात का है कि लाभुक को इस कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में मनरेगा मजदूरों को प्रति कार्य दिवस 194 रुपए मजदूरी का भुगतान किया जाना है।

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