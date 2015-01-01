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आवेदन:शृंगार दुकान का ताला तोड़कर हुई चोरी

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • इस संबंध मे संजीव वर्मा ने टाउन थाना में लिखित आवेदन देकर चोरी घटना की सूचना दी है

रात अज्ञात चोरों ने नगर थाना के राउतपाड़ा स्थित नीरू देवी के किराए मकान में चल रहे श्रृंगार सामग्री की दुकान में दस हजार रुपए नगदी समेत लगभग 90 हजार रुपए के आभूषण की चोरी कर लिया। सूचना पर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

इस संबंध मे संजीव वर्मा ने टाउन थाना में लिखित आवेदन देकर चोरी घटना की सूचना दी है। पिछले माह भी नगर पंचायत क्षेत्र में न्यू पांडेडीह, सहना आदि कई जगहों पर बंद मकानों में चोरी की घटना घट चुकी है। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी मामले की अनुसंधान चल रही है जल्द ही मामले का पर्दाफाश होगा।

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