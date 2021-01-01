पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अभियान:तीन दिवसीय पल्स पाेलियाे अभियान का शुभारंभ

जामताड़ा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नवजात काे डीडीसी ने दाे बूंद खुराक देकर की अभियान की शुरुअात, सिविल सर्जन भी मौजूद रहीं

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का सदर अस्पताल में उप विकास आयुक्त नमन प्रयेश लकड़ा व सिविल सर्जन डॉ आशा एक्का ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उप विकास आयुक्त ने नवजात को पल्स पोलियो का खुराक पिलाया। विदित हो कि 1,27,187 बच्चों को पल्स पोलियो का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। जामताड़ा प्रखंड में 49,128 बच्चों को, नारायणपुर प्रखंड में 39,907 बच्चों को, नाला प्रखंड में 20,312 बच्चों को, कुंडहित प्रखंड में 17,840 बच्चों को पल्स पोलियो का टिकाकरण करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर तरह से तैयार है।

माैके पर उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि काेरोना के बाद स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने सामंजस्य के वजह से काफी करीब हो गये हैं। सभी किसी भी कार्यक्रम को मिशन मोड में करते हैं। आम लोगों में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा सहयोग के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर को इंगित करते हुए कहा कि पहले बैनरों में दो बूंद जिंदगी की लिखा रहता था। लेकिन अब दो बूंद हर बार, सेहत रहे बरकरार लिखा हुआ है। यह स्वास्थ्य विभाग की गम्भीरता को प्रदर्शित करता है। सिविल सर्जन डॉ आशा एक्का ने कहा कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष 2020 में बूथ डे पर प्रतिशत कम था। इस बार 80 से 85 प्रतिशत लक्ष्य बूथ डे पर ही प्राप्त करना है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। आरसीएचओ डॉ सीके साही ने कहा कि पोलियो बहुत घातक रोग है। इसे टीकाकरण के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। पड़ोसी देश में अभी भी यह रोग हैं। उन्हीं से हमें खतरा है। यही कारण हर वर्ष हमारे देश पोलियो अभियान चलाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉ अमीत तिवारी ने कहा कि पूरे कार्यक्रम का मोनिटरिंग और सुपरविजन डब्ल्यूएचओ की टीम कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser