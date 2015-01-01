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ट्रायल:ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल शुरू

जामताड़ा2 घंटे पहले
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  • मौके पर आवेदकों ने 8 बनाकर ट्रायल दिया

ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व शनिवार को 148 आवेदकों ने वाहन चलाकर ट्रायल दिया। यह ट्रायल मोटरयान निरीक्षक नरेंद्र प्रसाद यादव की उपस्थिति में किया गया।

मौके पर आवेदकों ने 8 बनाकर ट्रायल दिया। इस अवसर पर परिवहन विभाग के कृष्ण कुमार, प्रसेनजित के अलावे रोड सेफ्टी के परशुराम कुमार, सतीश कुमार व अन्य उपस्थित थे। कोरोना काल में यह पहला ट्रायल था। जिस कारण काफी लोग ट्रायल देने पहुंचे थे।

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