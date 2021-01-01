पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:लक्ष्य के अनुरूप नहीं हाे रहा वैक्सीनेशन अब तक 1281 लोगों ने लगवाया टीका

जामताड़ा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डीसी व डीडीसी ने सदर अस्पताल में लिया काेविड-19 का टीका टास्क फोर्स की बैठक आयोजित

कोविड 19 वैक्सीन लॉन्चिंग के बाद से जिले में अबतक 10 बार वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन 10 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन शत प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ हो। रोजाना लक्ष्य से कम ही वैक्सीनेशन हो रहा है। इसका कारण पता करने के लिए लाभुकों से दैनिक भास्कर ने बात की तो किसी के पास मोबाइल नहीं था। किसी को मैसेज पढ़ने नहीं आता था। कोई स्वयं को घर से बाहर बता रहा था। तो किसी ने दवा लेने की बात की।

ऐसे में देखा जा रहा है, लाभुक वैक्सीन लेने से वंचित रह जा रहे हैं। बुधवार काे उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज व डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने काेराेना के पहले डाेज का टीका लगवाया। ऐसे में जिला प्रशासन अब मैसेज के साथ लाभुकों को कॉल कर टीकाकरण केंद्र पर बुलाएगी। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक लाभुक वैक्सीन नहीं लगा लेते है। जिले में सदर अस्पताल सहित तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक पीएचसी में कॉविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser