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क्राइम:अनबन होने पर पत्नी की हत्या, शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया

जामताड़ा4 घंटे पहले
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  • परिजनों ने लगाया साक्ष्य छुपाने का आरोप

फिल्मी कहानी की तरह मिहिजाम में भी एक प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया। प्रेमी पति ने पत्नी की हत्या कर रेलवे लाइन पर फेंक दिय। दुर्गा पूजा के दौरान ही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के के साथ जीने मरने की कसम खाते हुए विवाह के बंधन में बंध गए थे। मगर दोनों के बीच हुए अनबन के कारण प्रेमिका पत्नी की हत्या शादी के महज कुछ ही दिनों में हो गई। नवविवाहिता पत्नी की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंकने का एक मामला मिहिजाम थाना में दर्ज किया गया है।

घटना गुरुवार की है। इस बाबत मृतिका संजू कोल के पिता कामदेव कोल ने मिहिजाम थाना में कार्तिक कोल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्द कराया है। पुलिस को दिए फर्द बयान में कामदेव ने कहा कि उसकी पुत्री संजू 18 वर्ष का प्रेम प्रसंग शहरडाल गांव के कोलपाडा निवासी कार्तिक कोल पिता लखन कोल के साथ चल रहा था।

काफी समझाने के बाद कार्तिक ने मेरी पुत्री से नहीं मिलने की बात कही। इसके बावजूद दुर्गापूजा के नवमी के दिन हमलोगों को बिना बताये मेरी पुत्री से शादी करके अपने घर में ही रखा। इस दौरान मेरी पुत्री संजू कोल के साथ मारपीट भी करता था। गुरुवार की सुबह सूचना मिली की संजू कोल का शव रेलवे लाइन पर फेंक हुआ है। पुलिए छानबीन कर रही है।

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