पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:भाजपा के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए कार्यकर्ता

जामताड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा इकाई द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी निमित्त आज जामताड़ा नगर अंतर्गत स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन के समीप कोर्ट रोड जामताड़ा में दो दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिसका उद्घाटन भाजपा वरिष्ठ नेता सह नगर पंचायत जामताड़ा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष पिंटू कुमार गुप्ता ने की एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष सुकुमार सरखेल ने किया। सर्वप्रथम उद्घाटन उपरांत भाजपा कार्यक्रम विधिवत नियमानुसार शहीद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर मुख्य अतिथि वीरेंद्र मंडल सहित अन्य पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान विदेशों में भी बढ़ा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें