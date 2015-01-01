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थाने में हुई बैठक:छठ में मंच बनाने को लेकर ढुल्लू व जलेश्वर समर्थक आमने-सामने

कतरास5 घंटे पहले
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धनतेरस के दिन सूर्य मंदिर गेट के पास विधायक ढुल्लू महतो व पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो समर्थक छठ पूजा में नेताओं के बैठने के लिए मंच निर्माण को लेकर आमने-सामने हो गए। इसे लेकर कतरास, अंगारपथरा, रामकनाली व तेतुलमारी पुलिस के अलावा बाघमारा सीओ तथा अंचल इंस्पेक्टर दिनभर परेशान रहे। घंटों वाद-विवाद के बाद कतरास थाना परिसर में दोनों के समर्थकों के बीच सीओ व इंस्पेक्टर की मौजूदगी में बैठक हुई।

बैठक में विवादित स्थल पर बराबर-बराबर मंच बनाने के लिए सहमति बनी। हालांकि विचार में सहमति पर जीच बनी रही। सीओ राजेश कुमार ने बताया कि धनबाद एसडीएम के निर्देश अनुसार ही मंच बनाने के लिए आदेश दिया जाएगा।

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