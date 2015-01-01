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जांच शुरू:बीएनआर साइडिंग में बीसीसीएलकर्मी का क्षत-विक्षत शव मिला

केंदुआ4 घंटे पहले
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कुस्तौर बीएनआर साइडिंग सीएचपी के निकट रेल ट्रैक के किनारे गुरुवार की दोपहर 58 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी प्रयाग भुइयां का क्षत-विक्षप्त शव मिला। कर्मी साइडिंग में ही कार्यरत था। मृतक के पुत्र धीरज भुइयां व राकेश भुइयां ने पुलिस काे बताया कि साइडिंग में गाड़ी से उसके पिता काे कुचल दिया गया है। दुर्घटना अन्यत्र हुई है और शव को रेलवे ट्रैक पर लाकर रख दिया गया है। पुत्रों ने मामले की जांच कर मुआवजा व नाैकरी की मांग की है। मृतक की पत्नी लालमुनी भुइनी व छोटा पुत्र गांव गए हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोपहर में प्रयाग को बीएनआर रेलवे फाटक के पास की दुकान में लोगों से बात करते देखा गया था। डेढ़ घंटे बाद बच्चों ने रेल फाटक के पास शव को देखा। इस बीच साइडिंग की रेल रैक खड़ी रही व कोयला परिवहन कार्य बंद रहा। राजापुर परियोजना पदाधिकारी निर्झर चक्रवर्ती ने कहा कि साइडिंग का कार्य बंद था। नो इंट्री के कारण कोयला परिवहन बंद है।

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