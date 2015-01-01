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गिरफ्तारी:हार्डवेयर और बीज भंडार चलाने वाला करता था गांजा तस्करी

खोरीमहुआ5 घंटे पहले
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आरोपी गौरीशंकर राय।
  • पुलिस नेे 2 किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार

अवैध कारोबार किस रूप में और कहां किया जा रहा है, यह कोई नहीं बता सकता, पर जब वैध कारोबार की आड़ में वर्षों से अवैध कारोबार का धंधा चलाया जा रहा हो तो प्रशासन के साथ-साथ आम जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। एक ऐसा ही एक मामला बुधवार देर शाम को घोड्थम्भा ओपी क्षेत्र के बलहारा चौक पर देखने को मिला।

इसका खुलासा तब हुआ जब घोड्थम्भा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार देर शाम को घोड्थम्भा ओपी प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में करमाटांड़ निवासी गौरीशंकर राय पिता टहल राय के हार्डवेयर तथा सामूहिक रुप से चलाये जा रहे बीज भंडार में छापेमारी कर 2 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कांड संख्या 396/20 के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में गिरीडीह जेल भेज दिया गया।

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