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शिकायत दर्ज:ईसीएलकर्मी की मोपेड में टंगा ₹50 हजार से भरा झोला गायब; बैंक से निकाला था पैसा, फल खरीदने के दौरान हुई घटना

कुमारधुबी19 मिनट पहले
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भुक्तभोगी ईसीएलकर्मी भागीरथ राय

निरसा 5 : भुक्तभोगी ईसीएलकर्मी भागीरथ राय मैथन ओपी क्षेत्र के माहुलबोना गांव निवासी ईसीएलकर्मी भागीरथ राय के मोपेड में टंगा 50 हजार रुपयों से भरा झोला उचक्कों ने टपा दिया। इस संबंध में भुक्तभोगी ने कुमारधुबी ओपी में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

भुक्तभोगी भागीरथ राय ने बताया कि उसने एसबीआई कुमारधुबी कुमारधुबी ब्रांच से 50 हजार रुपए निकासी के बाद उसे झोले में रख अपनी मोपेड से कुमारधुबी बाजार आया। दुर्गा मंदिर के समीप मोपेड को खड़ी कर वह फल खरीदने लगा। फल खरीदने के बाद लौटा तो देखा कि मोपेड के हैंडल में टंगा छोला गायब है। काफी खोजबीन एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ के बावजूद झोला उड़ाने वालों का कुछ पता नहीं चला। बता दें कि 2 दिन पूर्व मैथन मोड़ निवासी महेंद्र नाथ ठाकुर के 1 लाख रुपयों से भरे बैग को भी बाइक सवार अपराधियों ने उड़ा लिया था। इस संबंध में कुमारधुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि भुक्तभोगी ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आलोक में घटनास्थल में मौजूद फल दुकानदार एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा।

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