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जयंती:देशबंधु चितरंजन महान व्यक्तित्व के थे धनी: जीएम

मिहिजाम4 घंटे पहले
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कार्यक्रम में रंगोली बनाकर कैंडल जलाती महिलाएं।
  • चिरेका में देशबन्धु चितरंजन दास का 151वां जन्म दिवस समारोह का आयाेजन, रंगोली बनाई

देशबन्धु चित्तरंजन दास का 151वां जन्म- दिवस समारोह चितरंजन रेलइंजन कारखाना के प्रशासनिक भवन में मनाया गया। जन्म दिन को लेकर स्मारक स्थल को फूल-मालाओं, रंगीन रोशनियों और केंडल से सजाया गया। सांस्कृतिक संगठन, चिरेका समूह के सदस्यों द्वारा देश भक्ति गान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर, महाप्रबंधक ने देशभक्त चित्तरंजन दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धासुमन अर्पित किया।

अधिकारियों व महिला कल्याण संगठन की सदस्य ने भी इस मौके पर समाजसेवी चित्तरंजन दास के स्मारक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। एसडी पाटीदार, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का परिचालन किया। प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता राम प्रकाश ने कहा कि चित्तरंजन दास एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ-साथ महान व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे। जिनके नाम पर इस रेलइंजन कारखाना का नामकरण हुआ है।

समाजसेवी चित्तरंजन दास मानवतावादी, जनहितकारी और सुधारवादी विचारधारा के प्रेरणास्रोत माने जाते है। जन्म-दिवस समारोह के अवसर पर चिरेका के वरीय अधिकारिगण, चिरेका महिला कल्याण संगठन की सदस्यागण, कर्मचारी परिषद के सदस्यगण, पर्यवेक्षकगण तथा कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। इस दौरान कोविड-19 के सुरक्षा को लेकर निर्धारित आवश्यक मानको का भी पालन किया गया।

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