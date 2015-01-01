पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

स्थापना दिवस:दीवाली पर पटाखे नहीं छोड़ने का संकल्प लिया

मिहिजाम2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्काउट एंड गाइड के 70वें स्थापना दिवसर पर कार्यक्रम आयोजित, रैली निकाली गई

चिरेका रेल नगरी के स्काउट डेन प्रांगण में शनिवार को भारत स्काउट एंड गाइड जिला संगठन द्वारा स्काउट एंड गाइड का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर और इस दीपावली पर पटाखों के शोर और आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करने को लेकर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिसमें भारत स्काउट एंड गाइड संगठन के सभी श्रेणी के सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता सह भारत स्काउट एंड गाइड चिरेका संगठन के अध्यक्ष राम प्रकाश ने रक्तदान करने वाले सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किया एवं अपने वक्तव्य से सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। रक्त दान शिविर के सफल संचालन में स्थानीय केजी हॉस्पिटल के चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टाफ ने भी सहयोग किया। इस अवसर पर बी. पी नायक, एपीओ सह भारत स्काउट एंड गाइड चिरेका संगठन के सचिव अन्य अधिकारिगण, चिरेका भारत स्काउट एंड गाइड संगठन के सदस्या भी उपस्थित थे। इस दौरान कोविड-19 के सुरक्षा को लेकर निर्धारित आवश्यक मानको का भी पालन किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें