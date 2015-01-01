पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पूछताछ:4 लाख की ठगी के आराेप में एक गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस ले गई अपने साथ

मुरलीपहाड़ीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • करमाटांड़ थाना क्षेत्र के बगबेर व रामपुर भिठरा गांव से 5 साइबर ठग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ

साइबर अपराधी पेटीएम अपडेट करने के नाम पर क्विक सपोर्ट ऐप का इस्तेमाल करवाना प्रारंभ कर दिया। अपराधी अपने मोबाइल के माध्यम से हैदराबाद के साइबर पुलिस थाना सायबराबाद क्षेत्र के सुनीता नामक महिला से क्विक सपोर्ट ऐप के माध्यम से ₹4 लाख रुपए की ठगी करने में सफल हुए हैं। इस बात का खुलासा नारायणपुर थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु आईपीएस सह थाना प्रभारी शुभांशु जैन ने किया।

उन्होंने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के झीलुवा ग्राम से एक परिवार के दामाद भरत मंडल को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो पूछताछ के क्रम में उक्त अपराधी ने अपने सारे राज उगल दिए। वहीं बगबेर एवं रामपुर भिठरा गांव से शुक्रवार की रात साइबर मामले में 5 लोगों को करमाटांड़ थाना लाया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। करमाटांड़ थाना के थाना प्रभारी व प्रशिक्षु आईपीएस हरविंदर सिंह ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जांचोपरांत मामले की पुष्टि की जाएगी। तब तक इसकी सूचना गोपनीय रखी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें