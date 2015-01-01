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निरीक्षण:सचिव व रोजगार सेवक का एक दिन का वेतन रोका

मुरलीपहाड़ी2 घंटे पहले
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  • पंचायत सचिवालय में गंदगी देख भड़के बीडीओ

नारायणपुर के बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव एवं परियोजना पदाधिकारी ने बुधवार को मनरेगा योजना से संबंधित सेवन रजिस्टर तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों के अवलोकन हेतु प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का निरीक्षण किया।

इस दौरान इनके द्वारा प्रखंड के टोपाटॉड, डाभाकेन्द्र, शहरपुर तथा रूपडीह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सचिव तथा रोजगार सेवक को उपरोक्त अभिलेखों को अपडेट करने का निर्देश देते हुए पंचायत सचिवालय की विशेष साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने गंदगी को देखकर चारों पंचायत के सचिव तथा रोजगार सेवक को फटकार लगाते हुए एक दिन का वेतन स्थगित कर दिया है। बीडीओ ने साफ तौर पर पंचायत भवन के साफ सफाई का जिम्मा सचिव की निगरानी में कराने का निर्देश दिया।

बीडीओ ने कहा कि बिना साफ सफाई के किसी तरह से संक्रमण के खतरे को टाला नहीं जा सकता है। कोरोना की महामारी के विषय मे उन्होंने सचिव को निर्देश देते हुए लोगों को संक्रमण की जांच कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।

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