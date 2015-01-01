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दुर्घटना:सड़क हादसे में राहगीर हुआ घायल, रेफर किया

मुरलीपहाड़ी4 घंटे पहले
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नारायणपुर-गिरीडीह मुख्य मार्ग पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के दुलाडीह गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो हो गए। घटना गुरुवार दोपहर करीब एक बजे घटित हुई। घटना उस समय घटित हुआ जब नारायणपुर थाना क्षेत्र के सिंदरी गांव निवासी 52 वर्षीय भोला यादव मुरलीपहाडी से नारायणपुर आ रहे थे। तभी अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया।

संतुलन बिगड़ने के कारण नारायणपुर थाना क्षेत्र के दुलाडीह गांव के पास सड़क किनारे गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना के बाद पेट्रोलिंग वाहन उसी रास्ते गुजर रहा था। सड़क किनारे गिर कर गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति पर नजर पड़ गयी। जिसे देखने के बाद नारायणपुर पुलिस ने पेट्रोलिंग वाहन को रोक कर घायल व्यक्ति को घटनास्थल से उठा कर इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर में भर्ती करवाया।

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