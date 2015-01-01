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एसडीपीओ ने कहा:अवैध कारोबार व अवैध शराब भट्ठियों पर लगातार छापेमारी करें

नाला4 घंटे पहले
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नाला पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इस बाबत गुरुवार को एसडीपीओ कार्यालय में अपराध नियंत्रण गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से अवैध कारोबार एवं अवैध शराब भट्टी में नियमित छापेमारी कर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया।

एसडीपीओ मनोज कुमार झा ने विषैले हानिकारक शराब पीने से जान माल का नुकसान न हो इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी के साथ साथ आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया।इस अवसर पर नाला प्रभाग के पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, कुंडहित के पुलिस निरीक्षक संजीव कांत मिश्रा के अलावा बागडेहरी थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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