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हादसा:सिमलडुबी गांव के घर में लगी आग, संपत्ति जली

नाला4 घंटे पहले
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बिन्दापाथर के सिमलडुबी गांव निवासी उज्जवल बाउरी के घर में गुरुवार देर शाम अचानक आग लग गई। घर से निकल रहे आग की लपटों को देखते ही पड़ोस के लोग दौड़ते हुए पहुंचे। आग की लपट इतनी तेज थी की ग्रामीण के सहयोग से समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पूरा गांव को आग अपनी लपेट में ले लेती। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में घंटों मशक्कत किया।

इस दौरान घर में रखा चावल, धान, बर्तन, कपड़ा, खाद्य सामग्री, नगद दो हजार के अलावा एक गाय, दो बैल, बछरा सहित अवश्यक सामग्री था। जिसको सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश किया गया। लेकिन इससे पहले आग की चपेट में नगद सहित सभी सामग्री जल कर नष्ट हो गया है।प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार काफी मशक्कत के बाद मवेशियों को सुरक्षित निकाला गया।

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