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बिजली विभाग:कई बकायेदारों का काटा कनेक्शन, कुछ पर केस दर्ज

नारायणपुर2 घंटे पहले
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  • बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की

नारायणपुर प्रखंड के चिहुटीया गांव में बिजली बिल भुगतान शिविर आयोजित किया गया। जहां कई उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल का भुगतान किया।

इस दौरान करीब 24 उपभोक्ताओं के 10 हज़ार से अधिक बकाया बिजली बिल होने के कारण विभाग के निर्देश पर उन सभी का बिजली सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया। विभाग वैसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर कनेक्शन काटने की तैयारी में लगी है। जिनका बकाया बिल 10 हज़ार से अधिक का हो गया है। इससे पूर्व भी विभाग ने उपभोक्ताओं से निर्बाध बिजली का उपभोग करने के लिए समय से बकाया का भुगतान करने की अपील की थी। विभाग द्वारा बकायेदारों की सूची की तैयारी करने के बाद उन उपभोक्ताओं को सूचित करना भी शुरू कर दिया गया था।

लॉकडाउन के दौरान विभाग द्वारा ऑन लाइन भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया गया था। जिसको लेकर इंटरनेट यूजर उपभोक्ताओं द्वारा अपने बिजली बिल का ऑन लाइन भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैसे उपभोक्ताओं द्वारा विभाग को समय समय पर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। प्रखंड के कुछेक ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

10 उपभोक्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज
बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग की ओर से लगातार शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। बिजली विभाग के एसडीओ विशाल शंकर, शहरी कनीय अभियंता रफीक आलम, ग्रामीण कनीय अभियंता एहसान अख्तर, करमाटांड़ के कनीय अभियंता रंजीत कुमार टीम में शामिल थे। गायछंद, मेंजिया रोड, सोनबाद, चेंगायडीह, मंझलाडीह, पबिया बाजार सहित अन्य गांवों में अभियान चलाया गया इस अभियान के तहत विभाग द्वारा मीटर से छेड़छाड़ करने वाले उपभोक्ताओं व अन्य बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

वहीं दुकान परिसर में अवैध रूप से बिजली जलाने वाले लोगों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए नारायणपुर थाना में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं जामताड़ा थाना दो लोगों पर मामला दर्ज की गई है।

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