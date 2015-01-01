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जुड़वा सकते हैं अपना नाम:मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को

नारायणपुर3 घंटे पहले
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर के सभी 257 मतदान केन्द्रों में 16 नवम्बर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जायेगा। इसके बाद 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक दावा-आपत्ति अविहित अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों में एवं बूथ लेबल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची से मिलान कर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, नाम विलोपित करने एवं नाम में त्रुटि होने पर सुधार के लिए फार्म प्राप्त किया जाएगी। 15 जनवरी दिन को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

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