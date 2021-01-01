पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गठन:सामुदायिक पुस्तकालय के लिए समिति का गठन

नारायणपुर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मुकेश पांडे को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया

प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराना पंचायत भवन में सामुदायिक पुस्तकालय भवन के संचालन हेतु समिति गठन के लिए बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया बालेश्वर हेम्ब्रम की एवं बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुकेश पांडे को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया।

इसके अलावा रोहित मंडल को सचिव, लाइब्रेरियन के रूप में चेतलाल राय एवं अजीत रजक, शेखर सिन्हा को कोषाध्यक्ष, प्रताप सिंह, धर्मवीर साह, सागर पोद्दार, नीतू कुमारी एवं गुड्डू मंडल को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser