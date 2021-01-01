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जलदाय विभाग की लापरवाही:राइजिंग लाइन में आधा दर्जन अवैध कनेक्शन, पेयजल सप्लाई प्रभावित, कार्रवाई की मांग की

नारायणपुर3 घंटे पहले
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कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते राइजिंग लाइन में कुछ लोगों द्वारा करीब आधा दर्जन अवैध कनेक्शन किए हुए है। वहीं दूसरी ओर इससे पेयजल सप्लाई प्रभावित हो रही है। कस्बे के लोगों ने इन अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

कस्बे के लोगों ने बताया कि नर्बद का बास सड़क मार्ग से आ रही राइजिंग लाइन से करीब आधा दर्जन मोहल्लों की पेयजल सप्लाई होती है। लेकिन बानसूर व नर्बद का बास सड़क मार्ग पर लोगों द्वारा आधा दर्जन से अधिक राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन किए हुए है।

जिससे कस्बे के गुवारिया मोहल्ला, अलवर सड़क मार्ग, पुरुषोत्तम मार्केट, शहीदों का बास, भगतपुरा आदि मोहल्लो में सप्लाई के दौरान नलों में पानी नहीं आने की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शनों को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि जलदाय विभाग ने पूर्व में भी इसी लाइन में 8 अवैध नल कनेक्शन काटे थे।

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