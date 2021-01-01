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छापामारी:नहीं मिला ठग तो बाइक और माेबाइल किया जब्त

नारायणपुर7 घंटे पहले
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  • मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापामारी की गई थी, पर आरोपी भागने में सफल रहे

साइबर अपराध को लेकर अन्य राज्य की पुलिस द्वारा नारायणपुर के विभिन्न ग्राम में लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि कई बार इसकी सूचना पहले ही मिल जाने के कारण ठग फरार हो जाते हैं। वहीं, कई बार साइबर अपराधियों की पहचान गलत होने से भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया शनिवार देर रात को नारायणपुर में हुआ। जब साइबर अपराध के मामले में चतरा पुलिस ने सिमरबेड़ा गांव में छापेमारी की।

जहां ठगी का आरोपी पेरू मियां नहीं मिला। हालांकि उनके घर से बाइक, मोबाइल आदि जब्त कर पुलिस अपने साथ ले आई है। चतरा पुलिस के एसआई अनिल कुमार ने बताया एक व्यक्ति द्वारा सदर चतरा थाना कांड संख्या 380/20 में शिकायत दर्ज कराया था। भुक्तभोगी ने पुलिस को बताया था कि पेरू मियां ने फोन करके कहा कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, रिन्यूअल कराने के लिए आवश्यक पिन कोड और ओटीपी मंगा। जिसके बाद उनके खाते से पैसे निकासी कर ली। उक्त शिकायत के आधार पर नारायणपुर थाने की पुलिस की मदद से कार्रवाई की गई। एसआई ने कहा कि पेरू मियां के ससुराल सिमरबेड़ा है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापामारी की गई थी, पर आरोपी भागने में सफल रहे।

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