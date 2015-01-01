पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतियोगिता:कोंडागांव ने प्लस वन को हराकर खिताब जीता

नारायणपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • टाइगर ब्वाय द चेंदरू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ फाइनल मुकाबला

जिले के खेल परिसर ग्राउंड में 1 दिसंबर से टाइगर ब्वाय द चेंदरू मंडावी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, जिसका फाइनल मुकाबला 16 दिसंबर को कोंडागांव और प्लस वन के मध्य 10-10 ओवर का खेला गया। इसमें कोंडागांव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन बनाए। प्लस वन की टीम 72 रन बना पाई और कोंडागांव ने 26 रन से मैच जीत लिया। विजेता टीम को 51 हजार नगद व शील्ड और उप विजेता टीम को 31 हजार नगद व शील्ड दिया गया। वहीं फाइनल में 40 रन की पारी खेलने वाले रितेश को मैन ऑफ द मैच से पुरस्कृत किया गया। पूरे सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले शुभम भट्टाचार्य को मैन ऑफ द सीरिज दिया गया और बेस्ट बालर कुम्हारपारा के भोलू बने। आयोजन समिति के अध्यक्ष पंकज जैन ने बताया टाइगर ब्वाय स्व. चेंदरू मंडावी की यादों को संजोए रखने के उद्देश्य से 2017 से उनकी स्मृति में रात्रिकालीन टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था, जिसका चौथा संस्करण 1 दिसंबर से शुरू हुआ।

स्पर्धा में 48 टीमों ने लिया था हिस्सा
इसमें 48 टीमों ने भाग लिया, जिसमें जगदलपुर, भानुप्रतापुर, कोंडागांव, ओरछा, छोटेडोंगर, बेनूर, अंतागढ़ की टीम भी शामिल हुई थीं। इस आयोजन में प्लस वन के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत से लेकर समापन तक अपना संपूर्ण समय देकर आयोजन को सफल बनाया। समापन के अवसर पर बृजमोहन देवांगन, राजेश दीवान, दीपक साव आरआई, कमलजीत सिंह आहूजा आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें