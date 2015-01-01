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आदेश जारी:शर्तों के साथ सिनेमाघर खोलने की अनुमति

नारायणपुर3 घंटे पहले
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भारत सरकार के जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये निवारक उपायों पर सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों को शर्तों के अधीन अनुमति दी है। जारी आदेश के अनुसार- जिले में सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। कन्टेनमेंट जोन और बफर जोन में उक्त गतिविधि बंद रहेगी।

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